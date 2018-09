Beständigkeit - das ist nach den Worten von Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton der Grund für die guten Leistungen des Mercedes Teams in dieser Saison. Hamilton und Teamgefährte Valtteri Bottas bereiten sich derzeit auf das Rennen in Singapur am Wochenende vor. "Ich freue mich auf die Strecke hier. Der Straßenkurs ist toll und ich hoffe, dass das Auto dieses Jahr besser ist als in den Jahren zuvor. In den letzten Jahren war es echt hart für uns. Ferrari und andere Teams waren wirklich schnell. Ich hoffe, dass es dieses Wochenende einen richtigen Kampf gibt." Hamilton liegt derzeit auf Platz eins der Fahrerwertung vor dem Ferraripiloten Sebastian Vettel. Dem werden in Singapur die besseren Siegchancen eingeräumt. Experten halten den Ferrari für das schnellere Auto - für den Kurs in Singapur ein entscheidender Vorteil.