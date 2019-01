WM-Zeit ist auch immer wieder Orakalzeit. In diesem Fall hat sich der Kölner Zoo etwas ganz Besonderes ausgedacht. Denn in der Domstadt bestreitet zurzeit die deutsche Handball-Nationalmannschaft ihre Spiele der WM Hauptrunde: Eine 19-jährige Seelöwin mit dem Namen "Astrid" darf unter 3 Bällen wählen. Einer steht für Deutschland, der zweite für den kommenden Gegner Kroatien und der dritte steht für ein Unentschieden. Am Montagvormittag orakelte die bereits erfahrene Seelöwin einen Sieg der Kroaten. Tierpfleger Julian Heck kommentiert das Ergebnis: "Also, sagen wir mal so, sie war kurz an dem deutschen Ball dran. Also, sie hat schon am Sieg geschnuppert. Aber scheinbar hat sich dann doch umentschieden für Kroatien. Müssen wir mal schauen. Vielleicht liegt sie ja richtig. Vielleicht will sie ja den spannenderen Ausgang der Handball-WM, weil dann soll es ja am Mittwoch deutlich spannender werden, wenn Kroatien jetzt gewinnen würde. Vielleicht ist die Astrid ja dafür, für die Spannung, statt einfach nur für einfach nur ein reines Durchmarschieren." Die Partie Deutschland gegen Kroatien findet am Montagabend um 20:30 Uhr statt. Rund 20.000 Zuschauer werden zu dem Spiel erwartet. Würden die Deutschen entgegen der Vorhersage von Astrid gewinnen, dann wären sie bereits im Halbfinale. Daher wäre es sicher so manchem deutschen Handballfan ganz Recht, wenn Astrid sich in diesem Fall auch mal getäuscht hätte.