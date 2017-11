Dramatische Szenen ist diesem Supermarkt in Costa Rica. Das mittelamerikanische Land ist am Sonntag von einem Erdbeben der Stärke 6,5 erschüttert worden. Des Zentrum des Bebens lag nahe der Hauptstadt San Jose. Mit ihren Smartphones haben Menschen in dem beliebten Badeort Jaco den Moment der Naturkatastrophe eingefangen. Eine Anwohnerin filmte umgestürzte Möbel und einige Risse an ihre Haus. Ansonsten sind die Menschen aber anscheinend mit dem Schrecken davon gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr in Jaco gab es keine Berichte über Verletzte oder schwere Schäden.