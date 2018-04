(KORREKTUR: KORRIGIERT WURDE AUF DER TONSPUR DER VERSPRECHER. 15. April, nicht: 50. April) Happy Birthday, Claudia Cardinale! Am 15. April feiert die italienische Filmdiva der 60er und 70er Jahre ihren 80. Geburtstag. In ihrer langen Karriere trat, die in Tunis geborene Schauspielerin, in rund 150 Filmen auf. Auf den Weg brachte sie unter anderem der Gewinn eines Schönheitswettbewerbs 1957. Der Preis war damals eine Reise zu den Filmfestspielen von Venedig. Zu ihren bekanntesten Filmen gehört das Werk "8 1/2" von Federico Fellini sowie der Streifen "Der rosarote Panther" aus dem Jahr 1963.