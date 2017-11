Eine herzliche Begrüßung in der französischen Hauptstadt. Der libanesische Ex-Regierungschef Saad Al-Hariri ist in Paris mit Staatspräsident Emmanuel Macron zu Gesprächen zusammengetroffen. Hariri hat nach libanesischen Angaben angekündigt, am Mittwoch wieder in Beirut zu sein, um dort an den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag teilzunehmen. Der Regierungschef hatte bei einem Besuch in Saudi-Arabien am 4. November überraschend seinen Rücktritt erklärt und damit Spekulationen befeuert, dass ihn die Führung in Riad zu dem Schritt gezwungen haben könnte. Dies hatte Sorgen um die Stabilität des Landes im Nahen Osten geschürt. Dort stehen sich Saudi-Arabien und seine Verbündeten einerseits und Ira r n und die hoch gerüstete schiitische Hisbollah im Libanon andererseits gegenüber. Der libanesische Staatspräsident Michel Aoun ist ein Verbündeter der Hisbollah. Er hatte behauptet, Hariri sei in Saudi-Arabien als Geisel genommen worden. Daraufhin hatte er sich geweigert, Hariris Rücktritt anzunehmen. Saudi-Arabien als auch Hariri haben diese Darstellung zurückgewiesen. Unterdessen hat Saudi-Arabien seinen Botschafter aus Deutschland zu Konsultationen zurückgerufen. Grund seien Aussagen von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel während einer Pressekonferenz mit seinem libanesischen Kollegen. An den deutschen Botschafter in Riad werde eine Protestnote überreicht. Gabriel hatte am Donnerstag nach einem Treffen mit Gebran Bassil erklärt, Deutschland befürchte nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Saad Hariri neue Gewalt im Libanon.