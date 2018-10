Prinz Harry und seine Frau Meghan unterwegs auf dem Baumpfad in Neuseeland. Auf dem 700 Meter langen Weg über den Wipfeln der Redwoods zeigten sich die Royals am Mittwoch naturverbunden, auch ein Treffen mit Mitgliedern der lokalen Mountain-Bike Gemeinschaft stand noch auf dem Programm. Seit mehr als zwei Wochen sind Prinz Harry und Herzogin Meghan bereits in der Pazifikregion unterwegs - und noch immer reiht sich ein Termin an den anderen. Und das, obwohl die 37-Jährige Meghan im vierten Monat schwanger ist. Den Besuch in der Kiwi-Aufzuchtstation wollten sich beide aber nicht nehmen lassen. Dort wurden ihnen zwei nur wenige Tage alte Kücken präsentiert. Neuseeland ist die letzte Station der Pazifikreise von Harry und Meghan, die am Donnerstag zu Ende geht. Frühere Stationen waren Australien, Fidschi und Tonga. Wenn man nach den offiziellen Bildern geht, hatten die Royals dabei die Sympathien der Menschen auf ihrer Seite.