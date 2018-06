Am Dienstag verließ Hollywood Mogul Harvey Weinstein das Gericht in Manhatten, nachdem er gegen die Anschuldigungen sexueller Belästigung und Vergewaltigung auf "nicht schuldig" plädiert hatte. Sein Anwalt Benjamin Brafman hierzu: "Wenn wir Erfolg haben, wird es nicht zu einer Verhandlung kommen. Und wenn doch, werden wir schnell und energisch vorgehen, um Mr. Weinsteins Namen reinzuwaschen." Staatsanwältin Joan Illuzzi hingegen sagte, die Ermittlungen haben ergeben, dass Weinstein seinen Posten, Geld und Macht dazu nutzte junge Frauen in Situationen zu locken, in denen er sich sexuell an ihnen vergehen konnte. Weinstein wurde zunächst freigelassen, weil er eine Millionen Dollar Kaution zahlte. Nun muss er eine Fußfessel tragen und kann den Staat New York nicht verlassen. Sollte Weinstein verurteilt werden, könnten ihm 25 Jahre Haft drohen. Das nächste Mal muss er im September vor Gericht erscheinen.