Für Miley Cyrus könnte es teuer werden, hier Archivbilder: Am Dienstag wurde bekannt, dass ein Musiker aus Jamaika sie in den USA verklagt habe, auf einen Wert von rund 300 Millionen US-Dollar. Miley Cyrus wird vorgeworfen, ihr Hit aus dem Jahr 2013 "We Can't Stop" sei zu großen Teilen eine Kopie eines Titels des Mannes aus Jamaika, Michael May. Der hatte 25 Jahre zuvor seinen ziemlich erfolgreichen Reggae-Song "We Run Things" herausgebracht und lässt nun erklären, Miley Cyrus habe rund die Hälfte ihres Liedes einfach von ihm übernommen. Die Klage richtet sich gegen Miley Cyrus, aber auch gegen den Konzern Sony, zu dem das Label "RCA Records" gehört. Miley Cyrus, mittlerweile 25 Jahre alt, und auch Sony äußerten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.