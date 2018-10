Bei einem Hauseinsturz in der indischen Region Shahjahanpur sind am Sonntag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, weitere 15 Menschen mussten verletzt in Krankenhäusern versorgt werden. Das Gebäude befand sich im Bau, als es plötzlich einstürzte und die Bauarbeiter unter sich begrub. Bis in die Nacht versuchten Rettungskräfte die Verschütteten zu befreien. Die Unglücksursache steht noch nicht fest. In Indien stürzen allerdings öfter Häuser ein, bei vielen wurde am Baumaterial gespart.