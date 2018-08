Staubsaugen ist kein Kinderspiel, zumal, wenn Hindernisse im Weg liegen: Dieser Saugroboter der Firma Ecovacs aus China soll dank künstlicher Intelligenz Hindernisse im Haushalt umschiffen. Auf der IFA in der Berlin spielen Haushaltsroboter eine wichtige Rolle, wie der Produkt- und Marketingmananger von Ecovacs, Horst Hesse, am Freitag unterstreicht: O-Ton: "Man kennt da so von zu Hause. Zuerst, bevor man wischt oder staubsaugen muss, muss man immer erstmal alles wegräumen, was so auf dem Boden rumliegt, Socken vom Kind, oder die Hausschuhe, damit man nicht ständig drumherum wischen muss. Und moderne Staub- oder Wischroboter haben genau das gleiche Problem. Und da haben wir eine Lösung geschaffen über künstliche Intelligenz, wir nennen es AIVI-artificial intelligence and visual interpretation, das ist unsere Technologie, wie wir eben genau das vermeiden können." Laut Hesse sendet der Reinigungsroboter Bilder von herumliegenden Gegenstände in die Zentrale. Dort baue der Hersteller mittels eines Künstliche-Intelligenz-Lernprogramms eine Datenbank auf, die allen Ecovacs-Kunden zugute kommen solle. "Und diese Information, die geben wir in den Roboter noch, in Zukunft soll es aber so sein, dass, wenn zum Beispiel bei Frau Müller und Herrn Meier zu Hause immer wieder an einem gleichen Gegenstand der Roboter hängen bleibt, zum Beispiel, dass er dann bei Herrn Schmitz zu Hause das schon weiß. Er hat sich das Wissen quasi selbstständig aufgebaut und weiß, OK, bei diesem Gegenstand bleibe ich immer hängen, also wird er beim nächsten Mal diesen Gegenstand auch umfahren, beim nächsten Kunden. Also lernt der Roboter für sich selbst, trifft auch selbständig Entscheidungen, gibt das in eine Cloud ab und diese Entscheidung, oder dieses Wissen steht dann allen Robotern zur Verfügung. Das ist noch Zukunftsmusik. Momentan zeigen wir es, wie wir dem Roboter es über Firmware-Updates bereitstellen, aber in der Zukunft soll es definitiv der Fall sein, dass diese Roboter auch selbstständig lernen." In Deutschland verfügen laut einer Bitkom-Studie derzeit rund 15 Prozent der Bevölkerung über einen Roboter. Die IFA in Berlin läuft seit Freitag noch bis zum 5.September, täglich von 10 bis 18 Uhr.