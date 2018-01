Heftige Proteste am Dienstag in Bolivien. Die Demonstranten lieferten sich in der im landesinneren gelegenen Stadt Cochabamba gewalttätige Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Hintergrund der Krawalle in dem südamerikanischen Land ist die Verärgerung der Bürger über Änderungen im Strafgesetzbuch. Die linke Regierung unter Präsident Evo Morales will unter anderem härter gegen kriminelle Lkw-Fahrer, Transportunternehmen und gesetzeswidrigen Taten von Ärzten vorgehen. Seit Wochen Streiken und Demonstrieren bereits die Ärzte wegen der Krise im Gesundheitswesen. Präsident Morales regiert seit rund 11 Jahren in Bolivien und er strebt eine Wiederwahl an.