BITTE BEACHTEN SIE: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT. O-Ton Alice Weidel / AfD-Fraktionsvorsitzende("Zerstritten? Söder treibt Seehofer, Seehofer treibt Merkel, alle zeigen mit dem Finger aufeinander. Im Huckepack hat man noch die SPD, die bundesweit immer weiter abschmiert und einen historischen Bedeutungsverlust - aus meiner Sicht völlig zurecht - erlebt, und das Ganze ist natürlich eine zerstrittene Koalition. Die sind mit sich selber beschäftigt und das ist uns zuzuschreiben. Jetzt sehen Sie, wie Jagd geht. Wir sind beim Jagen.") O-Ton Christian Lindner / FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzender ("Die CSU ist vertragsbrüchig, weil sie nichts mehr wissen will von dem, was sie mit CDU und SPD verabredet hat. Das ist nicht der Stil, den wir für eine deutsche Regierung für angemessen halten. In der Sache sind wir unzufrieden mit den politischen Vorschlägen von Frau Merkel, im Stil aber ist es inakzeptabel, wie die CSU dabei ist, unser Land ins Chaos zu stürzen.") O-Ton Anton Hofreiter / Grünen-Fraktionsvorsitzender ("Was wir in den letzten Tagen erlebt haben, war einfach mehr als irre. Man kann erkennen, dass sich die CSU vollkommen verrannt hat. Wer so verantwortungslos, wer so fahrlässig, wer so egoistisch mit den Interessen unseres Landes umgeht wie Herr Seehofer, kann einfach nicht mehr verantwortungsvoll sein Amt ausüben.")