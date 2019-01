Zwei Hindu-Frauen besuchen einen Tempel im indischen Kerala - was klingt, wie die langweiligste Schlagzeile der Welt, birgt in Wirklichkeit eine Menge Zündstoff. Denn im Sabarimala-Schrein sind Frauen im menstruationsfähigen Alter tabu - seit Hunderten von Jahren. Eine Tradition, gegen die es seit langem Widerstand gibt. Im September hatte der Oberste Gerichtshof das Verbot gekippt und die Behörden angewiesen, Mädchen und Frauen zwischen 10 und 50 Jahren zum Tempelbesuch zuzulassen. Doch die Leiter der religiösen Stätte weigerten sich, Gläubige hinderten Frauen weiter daran, den Tempel zu betreten. Es kam zu Ausschreitungen - so auch erneut an diesem Mittwoch. Auf den Straßen der Stadt Cochi kam es zu Zusammenstößen zwischen erzkonservativen Hindus und der Polizei. Auch in anderen Städten gab es Krawalle. Mehrere Personen wurden festgenommen. Auch etliche Frauen protestierten gegen den Tabubruch. Die Frauenrechtlerin Trupti Desai, die im November selbst vergeblich versucht hatte, in den Tempel zu gelangen, sprach hingegen von einem historischen Sieg. "Es ist ein Sieg für die Gleichberechtigung und für die Stärke der Frauen, denn seit dem Urteil des Obersten Gerichtes haben sie versucht, die Frauen am Betreten des Tempels zu hindern. Aber all ihr Protest hat nichts genützt, denn die Frauen sind hineingegangen." Lokale Medien berichteten, der oberste Priester des Tempels habe das Gebäude nach dem Besuch der beiden Frauen schließen lassen, um ein Reinigungsritual durchzuführen. Später sei der Schrein aber wieder geöffnet worden.