Land unter in weiten Teilen von North Carolina am Montag: Mitglieder einer Umweltgruppe, die sich vor allem dem sauberen Wasser verpflichtet fühlt, unternehmen als Freiwillige Kontrollflüge nach dem Durchzug des Hurrikan Florence. Hier sind sie unterwegs im östlichen Teil des Bundesstaates, um Schäden zu begutachten - jetzige und auch die absehbaren. Larry Baldwin von der "Waterkeeper Alliance" sagt, viele Schweine- und Geflügelfarmen seien in großer Not: O-Ton: "Die Lage ist nicht gut. Sie ist heute nicht gut, aber wahrscheinlich wird sie sich noch deutlich verschlechtern im Verlaufe der Woche. Denn all diese Wassermassen werden dann ihre Flut-Höhen erreichen." Auch Meteorologen warnen, dass die Flusspegel in vielen Gegenden hier Rekordhöhen erreichen dürften. Rettungskräfte versuchten am Montag weiter, Hunderte von Menschen aus der Wassernot zu retten. Laut offiziellen Angaben sollen bisher mindestens 31 Menschen durch "Florence" ihr Leben verloren haben. Experten gehen davon aus, dass die großen Flüsse hier noch mehrere Wochen lang für Überflutungen sorgen werden.