Durch heftige Unwetter in der brasilianischen Hauptstadt Rio de Janeiro sind am Dienstag mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Ein Sturm hatte der Metropole am Montag außergewöhnlich viel Regen gebracht. Der Regen löste Erdrutsche aus, Rettungskräfte mussten Menschen aus weggeschwemmten Autos befreien. In verschiedenen Teilen der Stadt fiel der Strom aus, mehrere Hauptverkehrsstraßen in der Stadt waren unpassierbar. Die Behörden riefen den Notstand aus. Am Dienstag blieben die Schulen geschlossen.