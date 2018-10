Heftige Unwetter in Spanien. So wie hier in Barcelona gingen am Dienstag in mehreren Landesteilen sintflutartige Regenfälle nieder. Viele Straßen waren überschwemmt. Wassermassen stürzten sich den Montjuic, den Hausberg von Barcelona herab. Besonders heftig traf das Unwetter laut Medienberichten auch die Ferieninsel Mallorca.