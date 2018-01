Gewaltiger Waldbrand am Samstag, unmittelbar südlich von Sydney. Teile des Royal National Parks standen in Flammen. Die Feuerwehr war mit Hubschraubern im Einsatz, um die Brände einzudämmen. Zurzeit leidet die Region unter einer großen Hitzewelle. Die Temperaturen liegen bei rund 40 Grad Celsius. Der Park war am Samstag gut gefüllt mit Besuchern, als die Nachricht über den Brand bekanntwurde. Einige Leute vor Ort beschreiben ihre Impressionen: "Das Einzige, was man sehen konnte, war Rauch. Er war sehr dicht und es war sehr viel. Wir wussten nicht genau, wie weit das Feuer von uns entfernt war. Aber es war viel Rauch." "Er stieg sehr schnell hoch, und war gewaltig. Vermutlich handelt es sich um ein sehr großes Feuer. Wir waren noch ziemlich weit entfernt. Denn wir kamen von unten vom Strand. Ich schätze, wir waren circa 10 Kilometer vom Brandherd entfernt." Die Behörden rieten den Menschen in der Region sich in Küstennähe aufzuhalten. Und für die Zufahrtsstraße zum Nationalpark wurde eine Durchfahrts-Warnung ausgesprochen. Die Meteorologen gehen davon aus, dass die Hitzewelle im Südosten Australiens noch weiter anhält.