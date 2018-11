Die Halloween-Parties von Heidi Klum sind eine Institution im Showbiz. In New York hatte das Model am Mittwoch zum nunmehr 19. mal Stars und Sternchen zur Geisterstunde geladen. rund ums Showbiz drehten sich auch viele Verkleidungen der Gäste auf dem Roten Teppich. Den Auftritt der Gastgeberin selbst konnte niemand toppen. In nicht weniger als einer echten Hochzeitskutsche fuhr Heidi Klum vor, aufwändig verkleidet als Oger-Prinzessin Fiona - an ihrer Seite selbstverständlich Shrek höchstpersönlich. Unter dessen Latex-Schichten sich ihr Freund Tom Kaulitz befunden hat. Neun Stunden lang soll das Paar für die Verwandlung still gesessen haben. Zum Song "I'm a Believer", ebenfalls aus dem Shrek-Kinofilm gab es dann für die Fotografen ein "romantisches" Latex-Küsschen. Allein die Babies im mitgebrachten Kinderwagen waren Puppen - zum Glück muss man wohl sagen. Denn Klum ist für ihre aufwändigen Halloween-Auftritte bekannt. In den vergangenen Jahren tauchte sie unter anderem als Jessica Rabbit, als Gorilla oder im Thriller-Look a la Michael Jacksons auf.