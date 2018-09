HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Hubertus Heil (SPD), Bundesarbeitsminister: "Zum einen ist es nicht üblich, dass sich Politik und Staat in Tarifauseinandersetzungen einsetzen. Aber das hier ist ein Sonderfall. Denn Ryanair bestreitet nicht nur gute Arbeitsbedingungen und als Unternehmensleitung auch gute Löhne, sondern stellt fundamentale Arbeitnehmerrechte infrage. Das Recht zur Mitbestimmung, beispielsweise. Es gibt Einschüchterungsversuche gegenüber Beschäftigten, die an dieser Tarifauseinandersetzung teilnehmen. Und deshalb bin ich als Arbeitsminister hier, um deutlich zu machen, dieses Land ist keine Bananenrepublik, das ist ein sozialer Rechtsstaat. Es gelten Arbeitnehmerrechte. Und dazu gehört Mitbestimmung und übrigens auch das Recht zu streiken im Zweifelsfall. Und der Streik hat ja ein Grund, nämlich schlechte Arbeitsbedingungen und tatsächlich auch schlechte Löhne. Und deshalb stehe ich heute auch an der Seite der Beschäftigten hier in Schönefeld bei Ryanair."