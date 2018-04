Hunderte Syrier, die im Libanon Schutz vor dem Krieg in ihrem Land gesucht hatten, sind am Mittwoch in ihre Heimat zurückgekehrt. In rund 15 Bussen wurden sie vom Südosten Libanons in Richtung Ost-Ghuta gefahren. Einige der Heimkehrer konnten es kaum erwarten: "Egal, wie lange eine Person abwesend ist, sie will in ihre Heimat zurückkehren. Die Liebe zur Heimat ist wichtiger als alles andere auf der Welt. Ich möchte meine Mutter, meine Brüder, meine Familie wiedersehen und versuchen, dieses Land wieder aufzubauen." "Die größte Freude für mich ist wieder in meiner Heimat zu sein. Und ich möchte mich um mein Feld kümmern." Nach Angaben der syrischen Regierung wurde die Rückreise von libanesischen Behörden organisiert. Nachdem die Rebellen-Hochburg im syrischen Ost-Ghuta kürzlich gefallen war, hatte Syrien dazu aufgerufen, dass die Menschen nun doch wieder in ihre Heimat zurückkehren sollen.