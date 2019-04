2018 war ein ausgesprochen heißes Jahr in Deutschland. Was den Kampf gegen die globale Erderwärmung angeht, hat der Dürresommer der deutschen Klimabilanz aber anscheinend geholfen. Auf vielerlei Art und Weise, wie Bundesumweltministerin Svenja Schulze am Dienstag in Berlin erklärte. "In vielen Flüssen gab es zum Beispiel aufgrund der Dürre Niedrigwasser. Frachter konnten nicht mehr fahren, in der Folge wurde auch Heizöl, Steinkohle und Kraftstoffe knapp und damit auch teurer. Und diesen Sondereffekt bemerken wir in den neuen vorläufigen Klimabilanz. Es wurde weniger Steinkohle verbrannt, es wurde weniger Heizöl gekauft und es wurde weniger Benzin oder Diesel getankt." Das Jahr 2018 habe daher Angst, aber auch Mut gemacht, sagte Schulze. "Die Emissionen sind um 38 Millionen Tonnen zurückgegangen, das entspricht 4,2 Prozent. Das ist mehr als der gesamte Rückgang in den vergangenen fünf Jahren. Das liegt zum einen an den eben angesprochenen Sondereffekten Es zeigt aber auch, dass Klimaschutzpolitik wirkt, dass viele Maßnahmen schon etwas bringen und dass wir nicht bei Null anfangen." Im Vergleich zu 1990 ging der Treibhausgas-Ausstoß um 30,6 Prozent zurück. Bis 2020 sollten es aber eigentlich 40 Prozent sein. Prognosen sagen bis dahin jedoch allenfalls einen Rückgang um 32 bis 33 Prozent voraus. Von seinen Klimazielen ist Deutschland weiter deutlich entfernt.