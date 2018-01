Helau und Alaaf am Dienstag im Bundeskanzleramt in Berlin. Zu Gast waren die Karnevalsdelegationen aus den Bundesländern. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte die Besucher mit einer entsprechend etwas launigen Rede: "Und ich darf Ihnen sagen, wir haben im Zuge einer sehr langen Regierungsbildung in diesem Jahr auch in den Sondierungsgesprächen schon über die herannahenden Höhepunkte des Karnevals gesprochen. Und auf meine Bemerkung, wir könnten ja versuchen, vorher fertig zu sein, sagte man mir dann aber aus kundigerem Munde, die Umzugswagen seien ja eh schon gebaut. Worauf ich sagte, dass ich auf eine gewisse Flexibilität und Spontaneität bei Ihnen hoffte. Und nun wollen wir mal sehen, wie wir zeitlich vorankommen und was sie dann noch daraus machen können." Unter den Gästen die Prinzenpaare aus den Ländern sowie das Kölner Dreigestirn. Auf dem Programm dann auch ein kurzer Auftritt der Tanzmariechen und Tanzgarde. Als Höhepunkt im Straßenkarneval gilt in den rheinischen Hochburgen Düsseldorf und Köln der Rosenmontag, der in diesem Jahr auf den 12. Februar fällt.