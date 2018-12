Auf den ersten Blick sind sie furchteinflößend, die maskierten Gestalten, die in Eglharting bei Kirchseeon unterwegs sind. Neben den düsteren wurden aber auch heitere Masken am Samstagnachmittag tanzend und singend durch die Straßen getragen. Die Perchten sind unterwegs, um der Natur zu helfen, sich im Kampf gegen die Dunkelheit, in den dunklen Raunächten in der Zeit zwischen der Thomasnacht am 21. Dezember und dem Dreikönigstag am 6. Januar durchzusetzen. Im Alpenraum sind diese Tage die dunkelsten und kältesten im Jahr. "Wir tanzen, um die bösen Wintergeister zu vertreiben." "Es ist sehr wichtig. Ein Brauch aus Bayern ist immer wichtig und man sollte die in jedem Fall aufrecht erhalten. Letztes Jahr hatte meine Tochter noch Angst und dieses Jahr ist sie selber ein Percht." "Früher die Leute hatten Angst , dass das Licht nicht mehr kommt und die Sonne war ja lebenswichtig, überlebenswichtig, nicht nur für das Licht sondern auch für die Ernte. Früher gab es diesen Spruch: So hoch wie der Percht springt, so hoch wächst im nächsten Jahr das Korn." Über den Ursprung der Brauches sind sich die Experten nicht einig. Aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammen Belege für Beschwerden der christlichen Mönche, dass Einwohner der heidnischen Göttin Perchta huldigten anstatt in die Kirche zu gehen.