In Hessen hat am Sonntagmorgen die Landtagswahl begonnen. In Lich, südöstlich von Gießen, gab SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel seine Stimme ab. Umfragen zufolge ist der Ausgang der Wahl völlig offen. Eine Mehrheit für die bisher regierenden Parteien CDU und Grüne erscheint rechnerisch ebenso möglich wie Dreier-Bündnisse unter Führung von SPD oder Grünen mit FDP oder Linken. Die Umfragen lassen starke Verluste für CDU und SPD erwarten. Schäfer-Gümbel zeigte sich nach der Stimmabgabe gelassen. "Ich bin optimistisch, dass es gelingt heute Abend eine Mehrheit zusammenzubringen, damit in Hessen eine andere Politik möglich wird. Ehrlich gesagt, was anderes als darauf jetzt zu vertrauen, bleibt mehr wenige Stunden vor Schließung der Wahllokale auch gar nichts mehr übrig." Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir gab seine Stimme in Offenbach ab. "Ich bin gespannt natürlich darauf, wie die Wahlbeteiligung ist. Ich wünsche mir, dass viele Menschen wählen gehen, dass sie demokratisch wählen. Und ich wünsche mir natürlich, dass am Ende ein Ergebnis rauskommt, das uns Grüne so stark macht, dass an uns keiner vorbeikommt. Das war mein Ziel den ganzen Wahlkampf über. Und dann wird man sehen müssen, was rechnerisch geht und natürlich was in der Sache geht. Weil in der Politik soll es immer um die Sache gehen." Der letzten Landtagswahl in diesem Jahr wird auch bundespolitische Bedeutung beigemessen. Sollte die seit 19 Jahren in Hessen regierende CDU das Amt des Ministerpräsidenten verlieren, wird in der Partei eine breite Debatte über den Kurs und die Zukunft von Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel erwartet. In der SPD dürfte im Fall eines Wahldebakels der Druck auf Parteichefin Andrea Nahles steigen, die große Koalition vorzeitig zu beenden.