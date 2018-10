Die Choreographie eines Wahlkampfes kennt Thorsten Schäfer-Gümbel bestens. Der Chef der hessischen SPD führt seine Partei schon zum dritten Mal als Spitzenkandidat in eine Landtagswahl. Zum Ministerpräsidenten hatte es 2009 und 2013 nicht gereicht - und glaubt man den jüngsten Umfragen, könnte es diesmal für die Sozialdemokraten sogar eng mit dem Platz 2 hinter der CDU werden. SPD und Grüne liefern sich demnach ein Kopf-an-Kopf-Rennen, um die 20 Prozent, laut ZDF-Politbarometer Extra liegen die Grünen sogar vorn. Allerdings wissen laut Umfrage 44 Prozent der Befragten noch nicht, wen sie wählen wollen. Schäfer-Gümbel geht daher mit Optimismus an die Sache. "Es gibt viel Unsicherheit und deswegen kann ich nur sagen, wir bleiben bei dem was wir die ganze Zeit tun, wir reden ngämlich über das, was in Hessen entschieden wird. Es geht um bezahlbares Wohnen. Es geht um mehr Lehrer. Es geht um modernen Unterricht und es geht um bessere Verbindung von Stadt und Land. Das ist das, auf was für uns konzentrieren." Thorsten Schäfer-Gümbel, auch TSG genannt, gilt als freundlich und bürgernah - einen schweren Stand hat er in diesen Tagen dennoch. Rückenwind aus Berlin sieht anders aus. Knapp eine Woche nach dem Debakel bei der Landtagswahl in Bayern liegt die SPD im Bund laut einer ZDF-Umfrage bei nur noch 14 Prozent - der schlechsteste Wert in der Geschichte des Politbarometers. Diesen Abwärtstrend will Schäfer-Gümbel umkehren, diese Wähler in Mülheim am Main und im benachbarten Offenbach drücken ihm die Daumen. O-TON DIETMAR SOMMERFELD, PASSANT "Nach den hitzigen Situationen wird es sehr schwierig werden, aber ich wünsche es für ihn, weil ich denke, dass sozialdemokratische Politik für Hessen sehr wichtig ist, Thema Wohnungsbau, Thema Schule und auch Thema soziale Gerechtigkeit kommt hier ein bisschen zu kurz." 13. O-TON ALBERT WENZ, PASSANT "Er zeigt mehr Interesse an den Bürgern. Er ist näher dran, er geht näher auf die Menschen zu, wie man auch heute hier sieht. Ich denke, er ist der bessere Kandidat." Die Schwäche der CDU könnte TSG dabei zugute kommen. Die Partei von Ministerpräsident Volker Bouffier liegt laut Umfragen in Hessen nur noch bei 26 Prozent. Das aktuelle schwarz-grüne Regierungsbündnis hätte damit keine Mehrheit mehr. Wer das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler am Ende bekommt, entscheidet sich am 28. Oktober