HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jupp Heynckes, Trainer Bayern München: "Auch Madrid ist es gewohnt, eben in großen Spielen große Leistung zu bringen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass wir auch morgen wieder ein sehr unbequemer Gegner werden. Und dass meine Mannschaft es auch versteht, in solchen Spielen über sich hinauszuwachsen. Und ich hoffe, dass das morgen der Fall sein wird. Weil wir haben nach wie vor ein großes Ziel, obwohl wir in München 1:2 verloren haben, ins Champions-League-Finale einzuziehen. Wissen natürlich, dass Real Madrid das verhindern will. Aber ich denke, im Fußball kann Wille Berge versetzen. Und wir geben nicht auf. Und wir werden morgen alles versuchen. SCHNITT. Morgen kommt es auf viele Kleinigkeiten an, auf Details. Und dass die Spieler natürlich über 90 über 93 Minuten hellwach sein müssen, konzentriert. Dass sie die Fehlerquellen minimieren müssen. Und deswegen wollen wir natürlich schon was anderes machen als im Hinspiel. Weil eins müssen wir, was uns, eigentlich Bayern München immer auszeichnet, dass wir Tore erzielen dass wir immer, ist egal in welcher Formation, Chancen herausarbeiten. Und das wollen wir morgen natürlich auch hier in Bernabeo. SCHNITT. Wir haben in der Bundesliga große, große Torjäger gehabt. Ob Klaus Fischer, Gerd Müller. Ich denke, ich kann mich auch dazu rechnen. Und wir haben alle unsere Phasen gehabt, wo wir nicht getroffen haben, wo wir kritisiert worden sind. Und man muss sich da auch wieder herausziehen als Spieler selbst. Man muss an sich glauben, man braucht die Unterstützung des Trainers. SCHNITT. Und er hat in dieser Saison hat er schon wahnsinnig viele Tore erzielt. Und eines hat er ja auch, vielleicht kann man sich hier in Madrid noch erinnern. Borussia Dortmund hat gegen Real Madrid gespielt. Ich weiß nicht, welche Runde das war. Da gab's vier Tore. Ich glaube das war ja im Halbfinale sogar. Und dann schoss dann Lewandowski vier Tore gegen Real Madrid in Dortmund. Schauen Sie mal, wer weiß, was morgen alles passiert."