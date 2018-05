HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jupp Heynckes, Trainer Bayern München: "Wenn man beide Spiele zusammen sieht, dann waren wir die bessere Mannschaft. Aber leider sind wir nicht in das Endspiel eingezogen. Das bedeutet für mich und meine Spieler natürlich eine große Enttäuschung. Wenn man das heutige Spiel sieht, dann war das insgesamt von beiden Mannschaften eine Werbung für den Fußball. Das war ein Spiel auf Weltklasseniveau, überwiegend von uns diktiert. Madrid kann sich sicherlich auch bei Navas bedanken, dass er heute eine solch großartige Leistung gebracht hat, beziehungsweise in der Schlussphase noch Chancen pariert hat, die auch nicht immer so selbstverständlich sind. Ich muss sagen, dass es natürlich auch immer sehr schwer ist für eine Mannschaft, wenn man solch eine erste Halbzeit hinlegt. Man kommt raus, geht in die 2. Halbzeit und es passiert dann solch ein Missgeschick, wo der Gegner quasi wieder ein Geschenk dargeboten bekommt. Und man liegt dann hier im Bernabeo-Stadion 1:2 zurück. Aber auch da hat meine Mannschaft eine großartige Moral gezeigt."