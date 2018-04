Wenn der FC Bayern gegen den FC Sevilla in das Champions-League-Viertelfinale startet, dass werden sicherlich wieder viele auf ihn schauen. Robert Lewandowski, Top-Stürmer der Bayern. Der Pole ist der Torgarant und damit Lebensversicherung des Rekordmeisters. Und das weckt immer wieder Begehrlichkeiten. So wurde kursierten auch immer wieder Gerüchte, dass die Königlichen aus Madrid an dem Ausnahmestürmer interessiert seien. Und deshalb kamen die spanischen Journalisten in der Pressekonferenz der Partie auch gleich auf das Thema zu sprechen. Bayern-Trainer Jupp Heynckes erteilte eine Absage - auf spanisch: "Karl-Heinz Rummenigge hat letzte Woche gesagt, dass Robert Lewandowski nächste Saison bei Bayern München spielt. Ich kenne Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, es besteht keine Chance für Real Madrid, Robert Lewandowski zu verpflichten." Im Hinspiel geht es nun gegen Sevilla, den vermeintlich leichteren Gegner der letzten acht Mannschaften. Doch Bayern-Trainer Jupp Heynckes weiß, dass die Spiele gegen den Europa-League-Gewinner von 2016 nicht leicht werden. Die Spanier warfen bereits Manchester United aus dem Wettbewerb. Das Hinspiel wird in Sevilla ausgetragen.