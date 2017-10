Heynckes rechnet mit laufintensivem Pokalspiel gegen Leipzig

Gleich zwei mal binnen vier Tagen trifft der RB Leipzig in dieser Woche auf den FC Bayern München. Am Mittwoch zu Hause in der Red Bull Arena in der zweiten R unde des DFB-Pokals - und am Samstag in der Münchner Allianzarena. Für den Pokalkracher rechnet Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl mit einer Fifty-Fifty-Chance: "Zuhause in unserem Stadion haben wir sehr viele Mannschaften schon geschlagen und traun uns das natürlich auch morgen zu. Weil morgen gibt es nichts anderes. Und ich sehe nur das Spiel morgen als eine Runde weiterzukommen. Und deshalb hilft da nur gewinnen. Ob in der regulären Spielzeit oder in der Nachspielzeit oder im Elfmeterschießen. Ganz egal, es geht morgen nur darum, zu gewinnen." Bayern-Cheftrainer Jupp Heynckes rechnet mit einer laufintensive Begegnung der beiden Bundesliga-Topmannschaften. Leipzig habe sehr gute Stürmer, sagte Heynckes bei einer Pressekonferenz in München am Dienstag. Sein eigenes Team habe nach drei gewonnenen Spielern wieder Sicherheit und Selbstvertrauen gewonnen. Der 0:1-Sieg des FC Bayern am vergangenen Samstag in Hamburg beim HSV war allerdings Pflicht als Kür. Beim öffentlichen Training am Sonntag erklärten Fans, warum die Bayern gegen Leipzig noch eine Schippe drauflegen müssen. DAVID O' DRISCOLL: "Ja, ich hoffe natürlich, dass die Bayern weiterkommen, und dass sie eine gute Leistung gegen einen wesentlich stärkeren Gegner als die letzten bringen. Das wäre so die Hoffnung, auf den Heynckes-Effekt." MARCO METRENS "Weil Leipzig sehr gut drauf ist. Wer in Dortmund gewinnt, der ist sicherlich zu Hause auch schwierig zu bespielen, denke ich." 2013 hatte Jupp Heynckes die Bayern mit dem Triple aus Deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions-League-Sieg in den Fußballhimmel gebracht. Verlieren die Bayern am Mittwoch gegen Leipzig, wäre der Traum für diese Saison ausgeträumt.