"Also ich persönlich freue mich immer drauf, auch wenn ich gegen Ronaldo spiele, weil's einfach Spaß macht, gegen die Besten zu spielen, und man sich so auch nur verbessert." Wenn einer wie Jerome Boateng davon spricht, wie der FC Bayern an einem Gegner noch wachsen könne, dann ist klar, dass es gegen die ganz Großen geht. Am Mittwochabend empfangen die Münchner im Halbfinal-Hinspiel der Champions League Titelverteidiger Real Madrid. Beim Training am Dienstagvormittag waren außer David Alaba alle Bayern-Stars auf dem Platz. Trainer Jupp Heynckes hatte seine Schützlinge bei den Dehn- und Laufübungen fest im Blick. Manchem Bayern wird es am Mittwoch sicher nach Genugtuung trachten - für das Viertelfinal-Aus gegen Real im vergangenen Jahr. Die Stimmung in der Mannschaft sei vor dem Spiel "überragend", so Heynckes. "Obwohl - muss man ganz objektiv anerkennen - auf der anderen Seite steht ein Top-Team, mit großer, internationaler Erfahrung, auch Weltmeister. Die haben mehrmalige Champions League-Sieger. Aber: Wille kann Berge versetzen." Für das Aus im Vorjahr war von manchen auch die Schiedsrichter-Leistung verantwortlich gemacht worden. Nach UEFA-Angaben wird diesmal der Niederländer Björn Kuipers das Spiel um 20.45 anpfeifen.