Dieses Video hat dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte viel Lob eingebracht. Rutte war am Montag mit einem Politiker-Kollegen im niederländischen Gesundheitsministerium in Den Haag unterwegs, als ihm sein Kaffee-Becher runterfiel und der heiße Inhalt über den Boden verteilt wurde. Kurzentschlossen griff Rutte zum Wischmopp und machte sich daran, die Sauerei selbst zu beseitigen. Die im Haus anwesenden Putzkräfte sahen ihm dabei zu, feuerten ihn an und applaudierten. Auch in den sozialen Netzwerken nahm man das Video das tatkräftigen Ministerpräsidenten wohlwollend zur Kenntnis. Stellt sich nur die Frage, wie andere Regierungschefs in solch einer Situation reagiert hätten.