Wohl dem, der bei diesen Temperaturen ein Platz im Schatten gefunden hat. Es ist heiß in Deutschland. Am Dienstag zeigte das Thermometer vielerorts mehr als 30 Grad. Warme und vielerorts feuchte Luft bestimmte das Wetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach von einer teils starken Wärmebelastung. Insgesamt sei der Mai in diesem Jahr deutlich zu warm gewesen, sagen die Experten. Die Menschen in München hatten am Dienstag nichts dagegen. Im Gegenteil. Sie versuchten, das Wetter zu genießen: "Wir gehen raus und Spazieren. Und setzen uns dann auf Bänke, wenn wir gelaufen sind und ruhen dann aus. Und genießen die Sonne." "Ich fahre gerne mit dem Fahrrad von Ort zu Ort, mache alles mit dem Fahrrad, bin viel draußen." Mit dem heißen Temperaturen steigt die Gefahr von Unwettern. In einem Streifen von Nordwesten und Westen über die Mitte hinweg bis in den Südosten Deutschlands muss laut DWD mit teils kräftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel gerechnet werden. Guido Wolz vom DWD in München: "Na ja, die Besonderheit an dieser Wetterlage ist natürlich aktuell, wir haben relativ geringe Luftdruckgegensätze. Und das heißt, wenn sich Gewitter bilden, dann ziehen die eigentlich in dieser Strömung kaum und sind nahezu ortsfest. Das heißt natürlich da, wo sich die Gewitter bilden, können sich die Gewitterwolken dementsprechend lange ausregnen. Und dort tritt natürlich punktuell teilweise heftiger Starkregen, auch wirklich große Hagelmassen auf. Während es einige Kilometer drumherum um die Zellen eigentlich überhaupt nichts passiert. Und es womöglich auch trocken bleibt und sonnig ist." Dort, wo es sonnig bleibt, kann man sich die Zeit zum Beispiel auf dem Wasser vertreiben. Am heißen aber auch wechselhaften Wetter soll sich auch am Mittwoch nicht viel ändern. Lokal bleibt das Unwetterpotential hoch.