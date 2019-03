Er hat es wieder getan, Alain Robert alias der französische Spiderman hat am Montag einen Wolkenkratzer im Pariser Großraum erklommen, frei und ohne Gurt, versteht sich. Dabei kletterte der 56-Jährige trotz stürmischen Windes und für einen höheren Zweck: um Gelder für die Renovierung der altehrwürdigen Notre-Dame-Kathedrale zu sammeln. Das etwa 185 Meter in den Himmel ragende Bürohaus im Geschäftsviertel La Défense bezwang er, locker, wie es zumindest aus der Ferne aussah. Seine Sponsoren schrieben dafür einen Scheck über 5.000 Euro aus. Robert warb für weitere Spenden. "Das ist eine spontane Unterstützung. Wenn sich viele Leute dem anschließen, klappt es mit den 150 Millionen für die Erhaltung. Große Unternehmen könnten mit großen Beträgen helfen." Um die berühmten, aber leider abbröckelnden Wasserspeier und die gotischen Gewölbe von Notre-Dame zu retten, will der Pariser Erzbischof mehr als 100 Millionen Euro zusammenbekommen. Bis zu 14 Millionen Menschen wollen das ab dem 12. Jahrhundert errichtete Wahrzeichen im Herzen der französischen Hauptstadt jedes Jahr sehen, dem neben dem natürlichen Verfall auch die Luftverschmutzung zusetzt. Kirchenretter Robert wurde, wie üblich, kurz nach seiner Aktion in luftigen Höhen festgenommen. Nichts Neues für den französischen Spiderman, der sich bereits an mehr als hundert Bauwerken versucht hat, darunter die Golden Gate Brücke in San Francisco oder Wolkenkratzer in Dubai.