Polizeieinsatz in Brockport im US-Bundesstaat New York, mit dieser Begrüßung hatten die Beamten wohl nicht gerechnet. Die waren gerufen worden, weil ein offenbar gefräßiges Eichhörnchen sich in einer Küche an Keksen zu schaffen machte. Die Behörde kommentierte im Internet, der tierische Dieb sei letztendlich gefangen, aber nicht etwa verhaftet, sondern freigelassen worden, und zwar ohne dabei verletzt worden zu sein.