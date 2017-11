Beste Stimmung bei Eintracht Frankfurt vor dem schweren Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim. Die Hessen stehen nach elf Spieltagen auf einem guten 7. Tabellenplatz, zuletzt gewann das Team von Nico Kovac mit 2:1 gegen Werder Bremen. Es läuft also, bei der Frankurter Eintracht, besser als viele vor der Saison gedacht hätten. Gerüchte, wonach Kovac als neuer Trainer bei Bayern München gehandelt wird, lenken nur vom nächsten Gegner ab. In den vergangenen vier Spielen gegen Hoffenheim gab es für die Eintracht zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Auch diesmal wird es ein knappes Spiel werden, glauben die Fans. "Ich hoffe, dass sie einen Punkt holen in Hoffenheim, dass sie mit einem 1:1 nach Hause kommen. Ich wäre damit sehr zufrieden, würd ich sagen." "Das letzte Mal war es eine knappe Niederlage, sah nach einem 0:0 aus. Ich denke, diesmal wird es 1:1 werden." Bei Hoffenheim hatte zuletzt Stürmer und Nationalspieler Sandro Wagner für Schlagzeilen gesorgt. Hoffenheim hat das Interesse von Rekordmeister FC Bayern München an dem 29-jährigen bestätigt. Auch wenn noch keine Entscheidung gefallen sei, zeigte Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann Verständnis: "Ich glaube, jeder hier drin weiß, dass Sandro zwei Kinder hat, die in Unterhaching leben, also sprich, in der Nähe von München leben, er hin und her pendelt, dass Bayern München sein Jugendverein ist, dass er auch nicht mehr ganz, ganz jung ist. Ich bin genauso alt, aber ich bin noch jung, weil ich bin Trainer. Er ist Spieler, er ist nicht mehr ganz so jung. Und von dem her gibt es keinen Groll, dass dann ein Interesse besteht, dass er vielleicht dahin wechseln möchte, sondern natürlich auch Verständnis von meiner Seite." Mit einem Sieg gegen Frankfurt könnten die Hoffenheimer im Kampf um die Champions League Plätze im Rennen bleiben. Das letzte Bundesliga-Spiel hatte das Team in Köln souverän mit 3:0 gewonnen.