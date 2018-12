Flüchtlinge aus Mittelamerika wurden am Mittwoch dabei gefilmt, wie sie über einen Grenzzaun in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana klettern. Derzeit suchen Tausende Menschen aus verarmten und von Gewalt heimgesuchten Ländern Mittelamerikas ihren Weg über Mexiko in die USA. Unter den Migranten befinden sich auch zahlreiche Frauen und Kinder. US-Präsident Donald Trump will verhindern, dass es diese Menschen in die USA schaffen. Er streitet mit den Demokraten über das benötigte Geld für den Bau einer Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko. Er hatte die Immigranten bereits im Wahlkampf 2016 attackiert und illegal Zugewanderten vorgeworfen, die US-Sicherheit zu gefährden. Die Menschen, die es bis nach Tijuana an der Grenze zu den USA geschafft haben, sitzen jetzt fest. Viele von ihnen haben die teils Tausende Kilometer lange Strecke aus Honduras, Guatemala oder El Salvador zu Fuß zurückgelegt. "Wie kann ich Trump erklären, dass wir keine Terroristen sind. Das kann er uns nicht vorwerfen. Wir sind Arbeiter und wir suchen nach einer Beschäftigung. Ich fordere US-Präsident Donald Trump auf, uns zu überprüfen. Wir haben in unseren Ländern keine Verbrechen begangen. Wir sind ehrliche, bescheidende Menschen, die ein besseres Leben suchen." Das Thema sorgt seit Monaten für Streit. Mexiko will die Mittelamerikaner nicht zurückschicken und verweist auf deren Rechte. Trump indes hat Tausende Soldaten an die Grenze geschickt und will die Menschen erst einreisen lassen, wenn ihnen in den USA Asyl gewährt wurde. Das kann jedoch Monate dauern. Ein hochrangiger Mitarbeiter der Grenzschutz-Behörden wurde mit den Worten zitiert, die Mehrheit der Mittelamerikaner an der Grenze seien Wirtschaftsflüchtlinge. Damit hätten sie kein Anrecht auf Asyl.