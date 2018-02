Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie standen am Freitag erneut die Bänder still. Nach Angaben der IG Metall legten mehr als 300.000 Beschäftigte in knapp 100 Betrieben bundesweit die Arbeit nieder. Seit Beginn der 24-Stunden-Warnstreik-Aktionen am Mittwoch haben sich demnach 500.000 Streikende beteiligt. Am Tag drei gab es allerdings Aussichten auf eine rasche Einigung. "Wir hoffen, dass wir Anfang nächster Woche diesen Konflikt beilegen können", sagte Gesamtmetall-Chef Rainer Dulger in einem ZDF-Interview am Freitag. In Verhandlungskreisen hieß es, es gebe grundsätzliche Einigkeit über ein neues Arbeitszeitmodell. Die Streiks bezeichnete Dulger als unnötig und schädlich für die Branche. Experten zufolge gehen die Kosten der Ausstände in Millionenhöhe. Mitarbeiter des Autobauers Audi in Ingolstadt verteidigten am Freitag die Maßnahmen. "Wir Arbeitnehmer haben nur das einzige Mittel, um unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen, haben wir einfach nur dadurch, dass wir unsere Arbeit niederlegen. Was sollen wir denn sonst machen? Wir können nicht am Finanzmarkt eingreifen, wir haben ja nur eine einzige Möglichkeit, unsere Arbeit, und die können wir einfach sagen, okay, wir verzichten mal drauf und schauen wir, wo die Gewinne weiterlaufen und wo die Unternehmen weiterlaufen, wenn wir mal nichts tun." "Wir haben unsere Arbeit niedergelegt, weil wir mehr Geld fordern. Wir finden, es steht uns mehr Geld zu, und die Firmen machen einen Riesen-Gewinn, und wir wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. Und wir wollen auch ein bisschen mehr als nur den Inflationsausgleich, weil ich finde, gute Arbeit soll auch gut bezahlt werden." Am Montag sollen die Gespräche im Pilotbezirk Baden-Württemberg wieder aufgenommen werden. Es wäre die sechste Runde.