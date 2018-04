Der deutsche Aktienmarkt startete am Montag verhalten in die neue Börsenwoche. Der Dax in Frankfurt verzeichnete zu Handelsbeginn leichte Verluste. Als Gründe wurden von Händlern steigende Ölpreise genannt, die die Angst vor einer bevorstehenden Zinserhöhung geschürt hätten. Zuvor hatten sich bereits die asiatischen Börsen schwach gezeigt. Dort machte die Sorge vor einer Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstums die Runde. Mit Spannung warten die Anleger in Deutschland jetzt auf eine Flut von Firmenbilanzen. Robert Halver von der Baader Bank: "Diese Woche geht es ja wieder so richtig los, mit der deutschen Berichtssaison. Ich bin hoffungsvoll, dass sicherlich einerseits die Dividenden weiterhin angekündigt werden als hoch, auch in den nächsten Jahren. Und das sicherlich auch der Ausblick nicht verkehrt sein wird. Wir haben zwar einen Handelskrieg. Aber da niemand, weder in China noch in Europa und den USA, einen scharfen Handelskrieg haben möchte, denke ich mir, werden die Ausblicke fundamental gut aussehen." Positive Meldungen kamen von der Konjunktur in Deutschland. Der Markit-Einkaufsmanagerindex - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg überraschend um 0,2 Punkte. Ökonomen hatten eigentlich mit einem Rückgang gerechnet. Damit sei die Konjunktur zu Beginn des zweiten Quartals wieder auf Kurs, hieß es.