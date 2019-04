Das Klimakabinett darf nicht nur aus Pappkameraden bestehen. Das war eine der Botschaften, die die Umweltschützer mit ihrer Aktion am Mittwoch vor dem Berliner Kanzleramt rüberbringen wollten. Anlass war die erste Sitzung des neu gebildeten sogenannten "Klimakabinetts" unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Runde der Fachminister soll gemeinsam einen Plan ausarbeiten, wie Deutschland seine Klimaziele für 2030 doch noch erreichen kann. Im "Klimakabinett" sollen sich nun alle betroffenen Minister einbringen. Das sei auch gut so, sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD: "Ich bin sehr froh, dass jetzt wirklich alle Verantwortlichen an einem Tisch sitzen. Es war viele zu lange in der Bundesrepublik so, dass für Klimaschutz nur die Umweltministerinnen zuständig waren. Und jetzt sind wirklich alle zusammen, also Wirtschaft, Energie, der Gebäudebereich, Landwirtschaft, Verkehr. Alle sitzen an einem Tisch und müssen miteinander diskutieren, wie wir die Ziele als Deutschland dann auch erreichen, unser CO2 zu reduzieren." Ein Klimaschutzgesetz ist im Koalitionsvertrag verankert und soll sicherstellen, dass die international verpflichtenden Ziele für 2030 erreicht werden. Bis dahin muss Deutschland seinen Treibhausgas-Ausstoß um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. Schulze hatte in einem Entwurf für die einzelnen Bereiche Einsparziele vorgegeben, für die die jeweiligen Ministerien haften sollen. Das hatte bei CDU und CSU für Kritik gesorgt. Die Zeit dränge, sagte Schulze: "Weil, es muss jetzt gehandelt werden. Wir haben klare Vorgaben der EU, wir haben Verträge geschlossen. Und jedes Jahr, das wir verpassen, wird dazu führen, dass wir sozusagen Verschmutzungsrechte bei anderen Staaten kaufen müssen. Das wollen wir nicht. Das wollen wir möglichst vermeiden." Ausdrücklich lobte Schulze die regelmäßigen "Fridays for Future" Proteste in Deutschland und der Welt. Es sei gut, dass die Demonstranten das Thema Klimaschutz ins Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung rücken würden.