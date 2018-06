Fußballfans aus Mexiko in bester Stimmung, da sind sie hier bei der russischen WM auch dem Gesang nicht abgeneigt. Der hat dem Verband ihres Landes beim Spiel gegen die deutsche Nationalelf am Sonntag in Moskau allerdings Ärger beschert. Dabei grölten die Anhänger von "El Tri", so der Spitzname der Mexikaner, einen Sprechchor mit einem Slangbegriff für männliche Sexarbeiter. Das fand unter anderem die Fifa "diskriminierend und beleidigend" und ahndete den Vorfall mit einer Strafzahlung von rund 8.700 Euro. Auch aus dem Nationalteam selbst verlautete die Forderung eines Stürmers, die Fans sollten keine homophoben Texte mehr singen. Stimmen aus dem Kreis der damit Angesprochenen. O-Ton: "Leider wurde das Wort in dem Zusammenhang falsch interpretiert. Aber das Lied sollte nicht mehr gesungen, das Wort nicht mehr gerufen werden. Wir haben andere Songs zur Auswahl." O-Ton: "Diese Fifa-Strafe ist eine totale Übertreibung. Hätten sie sich den Kontext in der mexikanischen Kultur angeschaut, wäre klar geworden, dass es keine Beleidigung ist. Es ist kein homophobes Lied gegen den gegnerischen Torhüter." Da gehen die Meinungen offenbar auseinander. Immerhin wurde der mexikanische Fußballverband bereits während der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 12 Mal wegen des als homophob eingeschätzten Gegröles seiner Fans sanktioniert. Für die ersten beiden Vorfälle gab es Verwarnungen und Strafen für die folgenden zehn.