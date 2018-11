Auf dem Bauernhof von Armin Capaul im Kanton Bern in der Schweiz haben die Kühe noch Hörner auf dem Kopf. Das ist schon lange nicht mehr selbstverständlich, denn schätzungsweise Dreiviertel der Schweizer Kühe hat man entweder die Hörner abgenommen oder gleich so gezüchtet, dass sie keine Hörner haben. So ist die Verletzungsgefahr geringer und die Tiere sind leichter zu halten. Das ist nicht richtig so, findet Bauer Capaul: "Die Kuh gibt uns Nahrung. Und wir sollten die Kuh als solche respektieren, ihre Würde lassen. Wenn sie die Kühe anschauen, die haben den Kopf immer hoch. Und wenn wir die wegmachen, dann sind sie traurig." Um das zu verhindern, hat Capaul die "Hornkuh-Initiative" gestartet. Er und seine Mitstreiter setzten auf ein finanzielles Anreizsystem zum Wohle der Tiere. Der Staat soll den Bauern, die behornte Kühe halten, für ihren Mehraufwand entschädigen. Das Gleiche gilt für Stiere, Ziegen und Ziegenböcke. Darüber, ob es dazu kommt, sollen die Schweizer am 25. November entscheiden. 200.000 Kälber, so lauten die Schätzungen, verlieren in der Schweiz pro Jahr ihre Hörner. Sie werden weggebrannt oder weggeschnitten. Darüber, ob die Tiere darunter leiden gibt es unterschiedliche Meinungen. Bauer Stefan Gilgen aus Oberwangen in der Schweiz hält von der "Hornkuh-Initiative" überhaupt nichts. Dass darüber überhaupt abgestimmt wird, ärgert ihn. Ohne Horn ist besser, das ist seine Meinung: "Weil in so einem Aufstallungssystem die Kühe besser untereinander auskommen. Kühe mit Horn ist die Verletzungsgefahr untereinander der Tiere und gegenüber uns Menschen auch größer." Ein Verbot der Enthornung steht am Sonntag nicht zur Debatte, darauf legen auch die Unterstützer der Initiative großen Wert. Sollte die Initiative aber eine Mehrheit bekommen, müssten vermutlich die Schweizer Steuerzahler für die Mehrkosten aufkommen.