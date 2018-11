London, England Tausende Figuren erinnern an Kriegsende 1918 Britischer Künstler zeigt in Installation 72.396 Gestalten Jede steht für einen Soldaten des Britischen Commonwealth... ohne bekanntes Grab, gefallen in der Schlacht an der Somme Rob Heard, Künstler "Wir sprechen von großen Zahlen. In vielen Konflikten sagen wir, so viele Menschen sind gestorben. Ich wollte das konkreter zeigen, zuallererst um selbst die Bedeutung dieser hohen Anzahl zu verstehen." Alle 30,5 Zentimeter großen Figuren in handgenähtem Leichentuch Vorbereitung der Installation beanspruchte vier Jahre Schlacht an der Somme war eine der blutigsten in der Geschichte Installation "The Shrouds of the Somme" noch bis 18. November