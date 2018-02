Einen Tag nach der Einigung auf einen Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD traf sich am Donnerstag der CSU-Vorstand in München. Der Vertrag wurde hier einstimmig angenommen. Parteichef Horst Seehofer übernimmt demnach zukünftig das Bundesministerium für Inneres, das um die Ressorts Bau und Heimat ergänzt werden soll. Über die geplante neue Aufgabe sagte Seehofer: "Und wenn hinter einer möglichen Berufung auch eine Mission steht, die nochmal richtig motiviert, also nicht einfach irgendwohin und ein Ministerium verwalten, sondern nochmal eine richtige Mission, 1,5 Millionen Wohnungen, vor allem für die kleinen Leute, sichere Mieten in Deutschland anzuschieben, die Sicherheit Bayerns zu übertragen auf die Bundesrepublik Deutschland." Auf einer anschließenden Pressekonferenz beschrieb Seehofer seine Pläne im Bereich der Zuwanderungspolitik. "Wo wir abschieben können und wo den Abschiebungen nicht faktische Hindernisgründe, medizinisch oder physisch, dagegen stehen, werden wir das auch weiterhin mit Hochdruck tun. Meine Erfahrung jetzt über zehn Jahre ist, dass die Abschiebungshindernisse bei längerem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland gewaltig sind. Deshalb ist für mich, das wird eine der ersten öffentlichen Erklärungen sein, falls ich das Innenministerium übernehme, eine Politik zu betreiben, dass der Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland überhaupt nicht stattfindet." Auch Markus Söder zeigte sich mit Seehofers möglichem neuen Posten zufrieden. Nach bisherigen Aussagen soll Söder die Partei im Oktober in die Landtagswahlen führen, ein CSU geführtes Innenministerium käme ihm hierbei zugute. Laut Koalitionsvertrag wird die CSU die Ministerien für Verkehr und Digitales und Wirtschaftliche Zusammenarbeit auch zukünftig behalten.