Meng Wanzhou, Die in Kanada festgenommene Finanzchefin des chinesischen Technologieriesen Huawei, kommt vorerst gegen eine millionenschwere Kaution auf freien Fuß. Ein kanadisches Gericht stimmte nach einer Anhörung am Dienstag in Vancouver einem entsprechendem Antrag ihrer Rechtsanwälte zu. Die Managerin muss am 6. Februar erneut vor Gericht erscheinen. US-Ermittler fordern die Auslieferung Mengs. Sie werfen ihr vor, Verbindungen zu einer Firma vertuscht zu haben, die trotz Sanktionen technische Geräte an den Iran verkaufte. China forderte von Kanada die Freilassung Mengs und drohte andernfalls mit ernsthaften Konsequenzen. Der Fall schürt an den globalen Finanzmärkten Sorgen vor einer Zuspitzung des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Bei einer Auslieferung in die USA droht der 46-Jährigen eine Anklage wegen Betrugs im Zusammenhang mit Iran-Sanktionen. Sollte sie verurteilt werden, könnte sie für Jahrzehnte ins Gefängnis gehen. Meng ist die Tochter des Huawei Firmengründers Ren Zhengfei.