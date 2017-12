Der Blick über die Dächer von Paris an einem sonnigen Wintertag. Was könnte schöner sein? Vielleicht Trampolinspringen über den Dächern von Paris? Auf der Aussichtsplattform des Montparnasse-Turms gab es im Dezember die Gelegenheit die atemberaubende Aussicht hüpfend zu genießen. Die Veranstalter laden Besucher dazu ein, auf den Trampolinen ihr inneres Kind rauszulassen. Doch die meisten Erwachsenen scheinen sich lieber der Aussicht zu widmen. "Ich finde die Idee super, so können die Kinder Sport machen und wir freuen uns über die schöne Sicht." Wer sich hier vergnügen will, sollte nicht nur am Hüpfen Spaß haben, sondern auch große Höhen mögen: immerhin ist der Turm 210 Meter hoch und bietet eine 360 Grad Sicht über ganz Paris. "Wir haben sie angefeuert, höher, höher, pass nur auf, dass du nicht bis zum Mond springst." Für den Februar ist hier eine Schlittschuhbahn geplant.