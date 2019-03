Nach zahlreichen Abstimmung im britischen Parlament ist der Herr mit der durchdringenden Stimme und den bunten Krawatten auch hierzulande längst bekannt: der britische Parlamentspräsident John Bercow. Nun hat er eine Hürde für eine weitere Unterhaus-Abstimmung über den Brexit-Vertrag von Premierministerin Theresa May aufgezeigt. Das britische Parlament hat den Austrittsvertrag mit der EU bereits zwei Mal abgelehnt. Ursprünglich hatte May bis Mittwoch eine weitere Abstimmung ins Auge gefasst, um beim nächsten EU-Gipfel um eine Verschiebung des Brexits bitten zu können. Bercow sagte nun, May könne den Abgeordneten den Austrittsvertrag nicht noch einmal in gleicher Form zur Abstimmung vorlegen. Sollte die Regierung einen Vorschlag einbringen, der sich von dem unterscheide, der am 12. März vom Unterhaus abgelehnt worden sei, wäre das "vollkommen in Ordnung". Aber für substanzielle Änderungen bedürfe es wahrscheinlich neuer Zugeständnisse der EU. Auch einer Verschiebung des Austrittsdatums müssen alle 27 verbleibenden EU-Staaten zustimmen. Der nächste EU-Gipfel wird am 21. und 22. März und Freitag in Brüssel stattfinden.