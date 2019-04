Empfehlung des Küchenchefs: Frischer Hummer gilt vielen Menschen als Delikatesse. Begehrlichkeiten löst das Luxus-Mahl aber nicht mehr nur bei Tisch aus. Forscher interessieren sich für die harten Schalen der Krustentiere. Was früher im Küchenabfall landete, soll helfen, ein globales Problem zu lösen: Plastik im Meer, eine Gefahr für das gesamte Ökosystem. Geht es nach einem britischen Start-Up-Unternehmen schlagen die Ozeane vielleicht bald zurück. Die Außenhaut von Hummern, Krebsen und Garnelen besteht aus Chitin, ein Bio-Polymer, das man in umweltfreundliche, leicht abbaubaren Kunststoff umwandeln kann. Amir Afshar, Mitbegründer von "The Shellworks", erklärt, wie es funktioniert. "Zuerst zerkleinern wir die Schalen, dann entfernen wir Proteine und Mineralien von den Chitin-Nano-Fasern mit Lösungsmitteln. Das Ergebnis ist eine Substanz namens Chitosan, das wir mit Essig zu einem Biokunststoff vermischen. Und dieses Plastik können wir mit unseren Maschinen dann zu dreidimensionalen Dingen formen." Mit Plastik-Blumentöpfen hat die Londoner Firma schon gute Ergebnisse erzielt. Nun wollen sie Ersatz für das kürzlich vom EU-Parlament verbotene Einweg-Plastik finden. "In diesem Fall sind es Plastiktüten. Wir untersuchen, ob das Material dem hohen Druck bei der Produktion standhalten kann. Es tötet Bakterien und Pilzsporen, das könnte ziemlich interessant für Lebensmittelverpackungen sein. Und wenn man die Tüte nicht mehr braucht, kann man sie zerkleinern, und als umweltfreundlichen Dünger für Pflanzen verwenden." Hummer sind für die Firma nicht nur wegen des hohen Chitin-Gehalts im Panzer interessant. Schließlich sind die Schalen in der Küche ein Abfallprodukt. "Wir haben bei einer Restaurant-Kette in London angefragt, da fallen pro Jahr 375 Tonnen Hummer-Reste an", sagt die Mit-Gründerin Insiya Jafferjee. "Daraus können wir 125.000 Kilogramm Chitin gewinnen, genug für siebeneinhalb Millionen Plastiktüten pro Jahr." Nach Angaben der Vereinten Nationen werden weltweit rund 500 Milliarden Plastiktüten verbraucht. Dazu kommen noch andere Plastikverpackungen, von denen zahlreiche nicht ordentlich entsorgt werden. Mindestes acht Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr im Meer.