Mit Blaulicht und Eskorte kamen die Entführungsopfer an. Denn den italienischen Sicherheitskräften ist nach eigenen Angaben am Donnerstag in Ragusa, im Süden Siziliens, ein Erfolg in einem Kidnapping-Fall gelungen. Dabei geht es jedoch nicht um Personen, sondern um des Menschen besten Freund. Sechs Vierbeiner sollen von einem 26-jährigen Mann geraubt worden sein, der erst wenige Monate zuvor bei der Besitzerin der Hundebabys ein Tier der gleichen Zwergspitz-Rasse erworben haben soll. Der Mann habe bei der Befragung erst alles abgestritten. Doch Hundegebell in der Wohnung hat ihn dann verraten. Also: Ein Happy End für die Hündchen. Denn nun ist die Familie der Vierbeiner wieder vereint.