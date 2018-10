Es ist wohl nicht übertrieben, wenn man sagt, dass dieses Großraumbüro in der thailändischen Hauptstadt Bangkok auf den Hund gekommen ist. In der Firma, die sich um digitale Werbung kümmert, sind die Vierbeiner der Mitarbeiter nicht nur geduldet, sondern sogar ausdrücklich erwünscht. Denn Tiere, so die Hoffnung von Firmenchefin Anankanart Kongpanichku sorgen dafür, dass die Mitarbeiter weniger gestresst sind und mehr Spaß an der Arbeit haben. "Hunde in der Umgebung sorgen für eine entspanntere Atmosphäre im Büro. Das hilft, wieder Energie zu bekommen, wenn man zu gestresst ist. Ich denke, Tiere können ihre positive Energie auf Menschen übertragen, wenn wir mit ihnen spielen. Das stimmt doch, oder? Die Praxis, seine Haustiere mit zur Arbeit zu bringen, liegt in Thailand gerade im Trend. Besonders in Firmen mit langen und unregelmäßigen Arbeitszeiten. Mehrere wissenschaftliche Studien kommen ebenfalls zu dem Schluss, dass Tiere am Arbeitsplatz viel Gutes bewirken können. Andere Wissenschaftler sehen allerdings auch die Gefahr von Allergien und Krankheiten, die von den Tieren übertragen werden könnten. Diese Frau jedenfalls möchte ihren Hund am Arbeitsplatz nicht mehr missen: "Ich liebe Hunde. Und in einem Büro wie hier arbeite ich gerne. Zu Hause habe ich drei Hunde. Und wenn ich sie mit zur Arbeit bringen kann, ist das sehr angenehm. Ich mag es, Zeit mit ihnen zu verbringen." Auch wenn man nicht so genau weiß, was die Hunde dabei denken. In diesem Großraumbüro in Bangkok scheinen sie sich wohlzufühlen. Gestresst jedenfalls, wirken sie nicht.