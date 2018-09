Bei erneuten Protesten gegen die geplante Rentenreform in Russland sind nach Angaben von Menschenrechtsgruppen hunderte Menschen festgenommen worden. Die landesweiten Proteste am Sonntag fanden zeitgleich mit den Regionalwahlen statt. Organisiert wurden sie von Anhängern des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny. Eigentlich wollte Nawalny den Protest in Moskau selbst anführen. Er verbüßt aber derzeit eine 30-tägige Haftstrafe wegen des Verstoßes gegen das Demonstrationsgesetz. In zahlreichen Städten, darunter Moskau, St. Petersburg und Jekaterinenburg gingen Tausende Menschen auf die Straße. Bereits am vorherigen Sonntag war es trotz des Zugeständnisse von Präsident Wladimir Putin, das Renteneintrittsalter für Frauen nicht so stark zu erhöhen, zu Protesten gekommen. Umfragen zufolge lehnen 90 Prozent der Russen die Reform ab. Kritiker verwiesen darauf, dass mit den Plänen das Renteneintrittsalter in einigen Regionen höher liegen würde als die durchschnittliche Lebenserwartung. Diese liegt für Männer in Russland bei 66 Jahren, bei Frauen beträgt sie 77 Jahre.